Гладков заявил о третьем ударе БПЛА по суду в Белгороде
Еще один беспилотник нанес удар по зданию суда в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он,
Как уточнил Гладков, дрон сдетонировал на уровне пятого этажа. В результате атаки пострадали два транспортных средства — их повредило осколками. Дополнительная информация о последствиях уточняется.
За более чем час до нового удара Гладков сообщил о двух беспилотниках ВСУ, атаковавших здание белгородского суда. В результате этого налета пострадала женщина. Она получила ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму.
«В тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание», —написал об ударе и его последствиях глава региона.
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