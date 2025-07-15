 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков заявил о третьем ударе БПЛА по суду в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Еще один беспилотник нанес удар по зданию суда в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он,

Как уточнил Гладков, дрон сдетонировал на уровне пятого этажа. В результате атаки пострадали два транспортных средства — их повредило осколками. Дополнительная информация о последствиях уточняется.

Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде
Политика

За более чем час до нового удара Гладков сообщил о двух беспилотниках ВСУ, атаковавших здание белгородского суда. В результате этого налета пострадала женщина. Она получила ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму.
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

«В тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание», —написал об ударе и его последствиях глава региона.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгород БПЛА беспилотники дроны атака суд
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде
Политика
В Белгородской области два человека ранены в результате атаки дронов
Политика
Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
GAC планирует вывести на российский рынок электрокары Aion Авто, 16:25
Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине Политика, 16:24
«Услышал звук от мотоцикла»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Воронеж Политика, 16:19
Депутаты одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов Политика, 16:09
Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах Политика, 16:06
«Вкусно — и точка» уволила плюнувшего в бургер сотрудника Общество, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Индийцу не разрешат выступать на КМ по киберспорту с ником «Гитлер» Спорт, 15:56
СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу Политика, 15:49
ЭКСАР запустило новый страховой продукт для банков при экспорте Отрасли, 15:44
ГД продлила эксперимент по исламскому банкингу в России до 2028 года Инвестиции, 15:43
МВД начало проверку после заезда с флагами Азербайджана по Саратову Общество, 15:38
Шесть летних активностей: от кофейных рейвов до палаточных фестивалей Социальная экономика, 15:38
На рынок выпустят токены TRUMP на $820 млн. Что происходит с мемкоином Крипто, 15:36