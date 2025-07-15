 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27

Гусев: до 27 выросло число пострадавших из-за атаки дронов в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число пострадавших после атаки беспилотников в Воронежской области увеличилось до 27, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненных в Воронеже остаются в тяжелом состоянии», — уточнил он.

В результате атаки дронов в Воронеже пострадало здание детского сада
Политика
Один из поврежденных объектов в результате падения обломков БПЛА

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о 24 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние. Также во время налета было повреждено здание детского сада. Детей временно перевели в соседние детсады.

По данным СК, в Воронежской области на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора ВСУ направили не менее 15 беспилотников. Было повреждено около 20 многоквартирных домов. Гусев уточнил, что пунктами временного размещения воспользовались только три семьи, остальные жильцы остались у родственников.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Воронежская область атака дронов беспилотники
Материалы по теме
Над Россией уничтожили 55 беспилотников за ночь
Политика
Число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 19:47
«Ъ» узнал, что Генпрокуратура требует запретить объединение хлебопеков Политика, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27 Политика, 22:06
В Подмосковье пенсионеры и их внук насмерть отравились во время ремонта Общество, 21:54
Трамп заявил об отсутствии планов поставлять Украине дальнобойные ракеты Политика, 21:40
Усик опроверг информацию о третьем бое с Фьюри Спорт, 21:37
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Сафонов заявил, что тяжело перенес поражение ПСЖ в финале клубного ЧМ Спорт, 21:19
Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в конфликте на Украине Политика, 21:11
Чехия не присоединится к оружейному проекту Трампа для Украины Политика, 20:58
Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа Политика, 20:43
В Самарской области создали точки бесплатного Wi-Fi на фоне ограничений Политика, 20:22
Выступивший против Лукашенко игрок «Легии» отказался ехать в Казахстан Спорт, 20:12