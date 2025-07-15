Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27
Число пострадавших после атаки беспилотников в Воронежской области увеличилось до 27, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненных в Воронеже остаются в тяжелом состоянии», — уточнил он.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о 24 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние. Также во время налета было повреждено здание детского сада. Детей временно перевели в соседние детсады.
По данным СК, в Воронежской области на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора ВСУ направили не менее 15 беспилотников. Было повреждено около 20 многоквартирных домов. Гусев уточнил, что пунктами временного размещения воспользовались только три семьи, остальные жильцы остались у родственников.
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