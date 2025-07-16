Правительство составит рейтинг работодателей по уровню поддержки семьи
Правительство России работает над созданием рейтинга работодателей, который будет отражать, насколько активно предприятия поддерживают семьи, заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.
«Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семьи», — сказала Голикова.
Ранее она обратила внимание на то, что многие кадровые службы при трудоустройстве женщин на работу задают вопрос, планируют ли они в ближайшее время рожать детей. По словам Голиковой, такие требования при приеме на работу абсолютно недопустимы.
До этого, в феврале, она отметила, что к 2030 году в экономику необходимо привлечь в общей сложности 10,9 млн новых работников. Из них 10,1 млн должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тыс. необходимо привлечь дополнительно.
Для решения демографической проблемы необходимо учесть несколько факторов, считает член комитета по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Это социальная обеспеченность, в том числе поддержка разных категорий семей, матерей, оказавшихся в разных жизненных ситуациях.
«Очень важна и экономическая поддержка в организациях. На это направлен корпоративно-демографический стандарт, рейтинг предприятий, создание институтов демографии, которые помогают сопроводить процесс развития семьи и на предприятии в том числе», — добавила она. Полуянова также подчеркнула, что «без симбиоза поддержки в социальной сфере и в экономической сфере семьи ничего не получится».
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