 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Правительство составит рейтинг работодателей по уровню поддержки семьи

Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

Правительство России работает над созданием рейтинга работодателей, который будет отражать, насколько активно предприятия поддерживают семьи, заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семьи», — сказала Голикова.

Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее она обратила внимание на то, что многие кадровые службы при трудоустройстве женщин на работу задают вопрос, планируют ли они в ближайшее время рожать детей. По словам Голиковой, такие требования при приеме на работу абсолютно недопустимы.

До этого, в феврале, она отметила, что к 2030 году в экономику необходимо привлечь в общей сложности 10,9 млн новых работников. Из них 10,1 млн должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тыс. необходимо привлечь дополнительно.

Для решения демографической проблемы необходимо учесть несколько факторов, считает член комитета по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Это социальная обеспеченность, в том числе поддержка разных категорий семей, матерей, оказавшихся в разных жизненных ситуациях.

«Очень важна и экономическая поддержка в организациях. На это направлен корпоративно-демографический стандарт, рейтинг предприятий, создание институтов демографии, которые помогают сопроводить процесс развития семьи и на предприятии в том числе», — добавила она. Полуянова также подчеркнула, что «без симбиоза поддержки в социальной сфере и в экономической сфере семьи ничего не получится».

Читайте РБК в Telegram.

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Татьяна Голикова Россия рейтинги работодатели
Материалы по теме
Голикова назвала недопустимый вопрос от работодателей женщинам
Общество
Голикова назвала минимальный размер индексации пенсий в феврале 2025 года
Общество
Голикова заявила, что к 2030 году нужно найти 11 млн новых работников
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Находившийся на Украине подросток воссоединился с родителями в России Политика, 16:52
Совфед одобрил повышение пособий по беременности для студенток Общество, 16:45
Зеленский назвал цель просьб к Трампу о наступательном оружии для Украины Политика, 16:41
Сербский глава российских судей продлил контракт с РФС Спорт, 16:40
На шефреда The Insider завели дело за участие в нежелательной организации Политика, 16:40
Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами Общество, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зачем рынку ГЧП национальный стандарт Отрасли, 16:29
Акции Renault рухнули на 18% на смене гендиректора и ухудшении прогнозов Инвестиции, 16:29
Израиль нанес удар по зданию Минобороны Сирии. Видео Политика, 16:26
Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить Политика, 16:22
В Португалии 17-летний футболист утонул в океане Спорт, 16:15
Ученые нашли влияние алкоголя на развитие древних политических систем Вино, 16:08
Голикова не поддержала предложение о зарплате за рождение ребенка Общество, 16:05