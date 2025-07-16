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Общество ,  
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Мурашко сообщил о повышении среднего возраста материнства в России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Показатель среднего возраста, в котором женщины в России рожают детей, вырос на три с половиной года по сравнению с серединой 1990-х годов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

По словам Мурашко, показатель среднего возраста материнства у женщин в России в 2023 году составил 26,2 года, тогда как в 1995 году он был на три года ниже.

Министр выразил обеспокоенность тем, что рост возраста первых родов несет риски подрыва репродуктивного здоровья женщин и заверил, что власти предпринимают определенные шаги.

Мурашко отметил успехи в борьбе с абортами. «В 2024 году доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности и вставших на учет в женскую консультацию, выросла на 25%», — сказал министр.

Загс зафиксировал более 1 млн заявлений о рождении детей в 2025 году
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Он подчеркнул, что благодаря подобной тенденции в России родилось на 42 тыс. детей больше, чем могло бы, если бы их матери выбрали сделать аборт.

Ранее в июле загс опубликовал данные, что с начала 2025 года в России подали свыше миллиона заявлений о рождении детей. Средний возраст матерей на момент рождения составил 29,8 года, отцов — 29,3, следует из реестра.

Согласно данным Росстата, в России с 2017-го не наблюдается естественного прироста населения. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683, в 2023-м родилось почти на 700 тыс. меньше детей — 1 264 354. Меньше было только в 2000-м — 1 266 800. В январе в Минздраве пообещали, что увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года.

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Персоны
Софья Полковникова
демография рождаемость Михаил Мурашко
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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