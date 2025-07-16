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Война санкций ,  
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Рада поддержала санкции против «теневого флота» России

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dmitri T / Shutterstock
Фото: Dmitri T / Shutterstock

Верховная Рада Украины приняла закон о введении санкций против российского «теневого флота» и воздушных судов, перевозящих оружие и военных. Проект закона опубликован на сайте Рады.

По данным «РБК-Украина», за документ проголосовали 291 депутат. Согласно новому закону, Служба безопасности Украины будет фиксировать нарушения и вносить данные о таких судах в Государственный реестр санкций.

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В конце мая совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Ограничения направлены «против почти 200 кораблей «теневого флота», сообщила тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и зампред Еврокомиссии Кая Каллас.

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. В настоящее время потолок цен составляет $60 за баррель.

Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

Россия считает западные санкции незаконными. В конце июня президент России Владимир Путин сказал, что усилия «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам.

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Полина Харчевникова
Верховная рада Украины теневой флот Россия санкции против России
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