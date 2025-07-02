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Война санкций ,  
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Германия усилила контроль в Балтийском море для борьбы с теневым флотом

Сюжет
Война санкций
От судов, следующих на восток, требуют предоставить данные о страховании на случай разлива нефти. Таким образом Германия хочет усилить давление на российский теневой флот и «защитить Балтийское море»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Германии с 1 июля начали требовать от судов в Балтийском море, идущих к востоку от немецкого острова Фемарн, предоставлять информацию о страховом покрытии на случай ущерба от загрязнения нефтью, сообщает МИД страны.

В ведомстве заявили, что сведения о страховой защите этих судов часто неизвестны, поскольку они «избегают известных страховых компаний и европейских портов».

Министр транспорта Патрик Шнидер заявил, что мера, среди прочего, направлена против танкеров, которые используются для перевозки российской нефти в обход санкций. Проверки, к которым Германия приступи совместно со Швецией, позволят усилить координацию с союзниками в регионе, считает глава МИД Йоханн Вадефуль. «Наша цель предельно ясна: мы усилим давление на российский теневой флот и защитим Балтийское море», — сказал он.

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В случае выявленных нарушений суда внесут в санкционные списки.

В марте Германия конфисковала нефтяной танкер Eventin, который в январе вышел из российского порта Усть-Луга и направился в Порт-Саид в Египте, но через несколько дней лег в дрейф недалеко от немецкого острова Рюген. Судно перевозило около 100 тыс. т нефти стоимостью более €40 млн, ранее оно попало под санкции ЕС как часть теневого флота.

Российский МИД предупреждал, что попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов «под выдуманными предлогами» ни к чему хорошему не приведут. Ведомство обещало принять ответные меры. Москва считает западные санкции незаконными.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Балтийское море Германия теневой флот российская нефть
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