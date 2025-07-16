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Политика ,  
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Зеленский назвал цель просьб к Трампу о наступательном оружии для Украины

Зеленский заявил о готовности действовать при получении наступательного оружия
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украина готова к действиям в случае получения наступательного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, «мы готовы к действиям, к демонстрации силы». Зеленский заявил, что считает, что даже наличие мощного оружия без его применения может вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован
Политика
Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о планах обеспечить Украину ракетами и другим оружием, включая системы Patriot, и пригрозил России «очень жесткими» пошлинами, если не удастся добиться урегулирования украинского конфликта за 50 дней.

Трамп подчеркнул, что соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта следовало заключить «уже давно».

Давление нужно оказывать на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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