Зеленский назвал цель просьб к Трампу о наступательном оружии для Украины
Украина готова к действиям в случае получения наступательного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, «мы готовы к действиям, к демонстрации силы». Зеленский заявил, что считает, что даже наличие мощного оружия без его применения может вынудить Россию сесть за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о планах обеспечить Украину ракетами и другим оружием, включая системы Patriot, и пригрозил России «очень жесткими» пошлинами, если не удастся добиться урегулирования украинского конфликта за 50 дней.
Трамп подчеркнул, что соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта следовало заключить «уже давно».
Давление нужно оказывать на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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