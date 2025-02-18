Голикова заявила, что к 2030 году нужно найти 11 млн новых работников

Работа по нацпроектам ведется исходя из необходимости заместить вышедших на пенсию 10,1 млн человек и привлечь еще 800 тыс., сообщила вице-премьер Голикова. Стоимость нацпроекта «Кадры» она оценила в 116 млрд руб.

Татьяна Голикова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

К 2030 году в экономику необходимо привлечь в общей сложности 10,9 млн новых работников. Из них 10,1 млн должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тыс. необходимо привлечь дополнительно. Это следует из национального проекта «Кадры», который представили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании профильного комитета Государственной думы, передает корреспондент РБК.

Всего на проект планируется потратить 116 млрд руб., включая 113 млрд руб. из федерального бюджета, его основная цель — новая модель управления кадровым обеспечением страны, которая должна снизить дефицит кадров на 3,4% к 2030 году, сообщила вице-премьер Голикова.

В перспективе до 2030 года численность одной из самых производительных групп в возрасте 30–39 лет, согласно демографическим тенденциям, сократится на 8 млн человек, сообщил Котяков. При этом, отметил он, прирост других возрастных групп не компенсирует этого снижения в полном объеме. Наиболее существенно возрастет численность молодежи в возрасте 15–24 лет, но в этом возрасте достаточно велико вовлечение в образование и процент занятости не очень высокий, указал министр.

Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта. Один из них направлен на совершенствование управления рынком труда. В рамках него планируется на четверть сократить среднее время трудоустройства граждан, которые обращаются в центр занятости населения за помощью, указал Котяков. Также проект предполагает подготовку ежегодного семилетнего прогноза кадровой потребности в связке с высшим образованием.

По словам Котякова, Минтруд готовит опрос работодателей для формирования прогноза до 2032 года и в ближайшее время направит соответствующие письма главам регионов, объедениям работодателей и федеральным органам исполнительной власти.

Еще один проект в структуре нацпроекта «Кадры» направлен на изменение контрольных цифр приема и последующее трудоустройство выпускников на востребованные рабочие места. Для этого планируется создать 298 центров карьеры на базе вузов. Согласно заложенным показателям, трудоустраиваться после университета должны 80% выпускников.

Котяков сообщил, что сейчас доля трудоустроенных после окончания колледжей и техникумов составляет меньше 64%, а после окончания вузов — меньше 74%. По словам министра, с 1 июня все региональные центры занятости начнут работать со студентами с первого курса, чтобы формировать их портфолио, заниматься их профориентацией на текущий рынок труда.

Минтруд также планирует совместно с Министерством науки и высшего образования формировать рейтинг образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования по уровню трудоустройства выпускников. «Обсудили подход к нему с ведущими вузами. В ближайшее время планируем финализировать работу», — указал Котяков.

Еще один федеральный проект направлен на переподготовку кадров. В него войдут мероприятия для граждан, которые испытывают трудности с поиском работы, граждан с ограниченными возможностями и участников СВО.

Согласно планам, в результате проекта доля занятых граждан из числа завершивших обучение должна составлять 85%. Сегодня этот показатель составляет 80%, указал Котяков.

Также планируется увеличить долю оборудованных рабочих мест для инвалидов. Число таких рабочих мест, на которых трудоустроены инвалиды, должно составить не меньше 6% от общей квоты для приема на работу таких сотрудников.

И последний, четвертый, федеральный проект направлен на повышение престижа рабочих профессий. Как сообщил Котяков, планируется, что в 2023 году 70% граждан или три четверти опрошенных должны будут считать, что рабочие профессии являются востребованными и престижными по отношению к остальным направлениям деятельности.

Сейчас, по данным Росстата, безработица в России составляет 2,3%. Этот показатель зафиксировали в октябре 2024 года, и он был ниже предыдущих четырех месяцев, в течение которых безработица держалась на уровне 2,4%. В мае—апреле она была 2,6%, в начале года — 2,9%.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет около 1,5 млн человек. При этом в основном речь идет о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Новак также указывал, что нацпроект «Кадры» обеспечит профессиональную подготовку в соответствии с потребностями экономики.