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Политика ,  
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Пашинян заявил о нежелании конфликта с Россией из-за телеканалов

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Армения не ищет конфликтов с Россией, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о ситуации с вещанием российских телеканалов в стране. Его слова приводит Armtimes. 

Пашинян отметил, что не хочет принимать решение о закрытии российских телеканалов в стране, несмотря на то что, по его словам, некоторые из них «перешли все возможные границы».

«Мы не ищем противостояния, противоречия, какой-либо конфликтной ситуации с Россией», — подчеркнул он, сообщив об «уважительных и открытых, прозрачных, честных, искренних отношениях» с президентом России Владимиром Путиным и премьером страны Михаилом Мишустиным.

При этом Пашинян добавил, что в России, по его мнению, «есть силы, которые хотят заставить» Ереван пойти на это.

«Если они будут слишком сильно принуждать, что поделаешь, мы должны пойти [на это], хотим мы этого или нет», — добавил премьер.

Пашинян сообщил о запрете на оскорбления в соцсетях с 1 июля
Политика
Никол Пашинян

В начале июля спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских журналистов «дегенератами». По его мнению, они нагнетают атмосферу и негативно влияют на армяно-российские отношения. Симонян также заявил, что настало время всерьез обсудить вопрос прекращения вещания российских телеканалов в армянском мультиплексе.

До этого, 18 июня, МИД Армении направил России ноту из-за вмешательства во внутренние дела республики после высказываний, связанных с делом против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Его арестовали в том же месяце. В качестве примеров издание Armenia Today привело слова телеведущего Владимира Соловьева и главреда RT Маргариты Симоньян.

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Полина Дуганова
Никол Пашинян Армения Россия Ереван конфликт
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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