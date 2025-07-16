Шойгу заявил, что Европа может «надуть» Трампа и пойти на «ухищрения»

Сергей Шойгу (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Европейские члены НАТО могут формально выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов, включив в них затраты в том числе на гражданскую инфраструктуру, предположил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

Таким образом, по его словам, они могут «надуть» президента США Дональда Трампа, который требует от союзников увеличения оборонных расходов.

По словам Шойгу, первые итоги нового оборонного бюджета подведут к 2029 году, и это не случайно, поскольку к этому времени уже истечет президентский срок Дональда Трампа.

«Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются «надуть» хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств», — сказал Шойгу.

При заявленном увеличении расходов на оборону до 5% ВВП 1,5% из этой суммы предполагается направить на защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы. Однако, по мнению Шойгу, европейцы могут пойти на «ухищрения» и включить в эти расходы строительство дорог, мостов и транспортных узлов.

«Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально», — добавил он.

В июне страны НАТО согласовали проект заявления о поэтапном увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП к 2035 году.

Рост расходов предполагается за счет увеличения основного оборонного бюджета с 2 до 3,5% от ВВП, а также дополнительных трат на направления, такие как кибербезопасность и модернизация инфраструктуры (например, дорог и мостов).

В настоящее время целевой показатель военных расходов для стран альянса составляет 2% от ВВП. Пока ни одна страна не достигла уровня 5%. Лидирует Польша (4,1% по итогам 2024 года), за ней следуют Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). Латвия и Литва планируют достичь 5% в ближайшие два года. Меньше всего тратит Испания — 1,2% от ВВП.

Уже в начале июля Reuters сообщил, что Италия работает над изобретательным способом уклониться от обязательства поднять военные расходы.

Источники агентства заявили, что власти зачтут за оборонные траты те расходы, которые слабо связаны с военной сферой, и обозначат порты, автомобильные шоссе, железные дороги как объекты обороны и безопасности.