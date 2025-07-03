Италия изучит, как обойти увеличение военных расходов до 5%
Италия работает над изобретательным способом уклониться от принятого странами НАТО обязательства поднять военные расходы до 5% от ВВП к 2035 году, пишет Reuters.
По словам источников агентства, власти зачтут за оборонные траты те расходы, которые слабо связаны с военной сферой, и обозначат порты, автомобильные шоссе, железные дороги как объекты обороны и безопасности. В числе объектов даже амбициозный план по строительству моста между материковой Италией и Сицилией, о котором мечтал Сильвио Берлускони.
Агентство напоминает, что опросы общественного мнения показывают крайнюю непопулярность увеличения оборонных трат среди итальянцев. В прошлом году Италия потратила на оборону только 1,5% ВВП, что близко к минимальному уровню среди стран-союзниц.
На саммите в Гааге в конце июня страны НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Основные расходы на оборону вырастут с 2 до 3,5%, а остальную часть они нарастят за счет дополнительных трат, таких как кибербезопасность и модернизация дорог.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов