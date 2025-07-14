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Политика ,  
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Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США

Фото: Jens Bättner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Bättner / dpa / Global Look Press

На Украине спецпосланник американского президента Кит Келлог обсудил план по ускорению поставок оружия с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом он рассказал в соцсети X.

«В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу», — написал он.

Ранее Трамп сообщил, что оплачивать поставки американского оружия Украине через НАТО будут страны Европы.

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Владимир Зеленский и Кит Келлог (слева направо)

Генсек НАТО Марк Рютте назвал «абсолютно логичным» тот факт, что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны, которые сначала поставят Киеву свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США.

По словам Рютте, НАТО определит, что необходимо Киеву: системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, боеприпасы и другое оружие.

США уже рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — их поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы, сообщил Трамп.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт. В Кремле, комментируя планы Трампа, отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются на Украину.

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Персоны
Полина Минаева
НАТО Кит Келлог Владимир Зеленский США Украина
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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