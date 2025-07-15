В ДТП с двумя электробусами на юго-западе Москвы пострадали 11 человек

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В Москве на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов, в результате которого пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По предварительным данным, после столкновения один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

В результате инцидента пострадали 11 человек, включая двух детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

На месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф.

Ранее, 11 июля, водитель автомобиля HiPhi Z на высокой скорости въехал в пешеходов на Бережковской набережной в Москве. В результате аварии пострадали пять человек. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Машину нашли позже во 2-м Сетуньском проезде. Полиция задержала молодого человека 2001 года рождения, который, по предварительным данным, был пьян, и женщину 1988 года рождения. По данным прокуратуры, за рулем сидел молодой человек. Водитель признал вину, по факту ДТП возбудили уголовное дело.