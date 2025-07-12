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Общество ,  
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Прокуратура опубликовала фото авто, сбившего людей на набережной в Москве

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Полиция будет устанавливать, кто именно находился за рулем автомобиля, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Прокуратура опубликовала фото найденной машины марки «HIPhi Z», которую нашли во 2-м Сетуньском проезде. В автомобиле в момент аварии были мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Предварительно, за рулем мог быть студент 23 лет, отметили правоохранители.

Полиция задержала наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной
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Ранее полиция писала, что задержала всех находившихся в автомобиле людей. По данным дептранса, изначально водитель скрылся с места происшествия, но автомобиль зафиксировали дорожные камеры.

Вечером 11 июля на западе Москвы водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу пешеходов, в результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным депздрава столицы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура опубликовала фото авто, сбившего людей на набережной в Москве
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Полина Харчевникова
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Полиция задержала наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной
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