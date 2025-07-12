Прокуратура опубликовала фото авто, сбившего людей на набережной в Москве
Полиция будет устанавливать, кто именно находился за рулем автомобиля, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Прокуратура опубликовала фото найденной машины марки «HIPhi Z», которую нашли во 2-м Сетуньском проезде. В автомобиле в момент аварии были мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Предварительно, за рулем мог быть студент 23 лет, отметили правоохранители.
Ранее полиция писала, что задержала всех находившихся в автомобиле людей. По данным дептранса, изначально водитель скрылся с места происшествия, но автомобиль зафиксировали дорожные камеры.
Вечером 11 июля на западе Москвы водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу пешеходов, в результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным депздрава столицы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, в состоянии средней степени тяжести.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов