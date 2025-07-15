Суд арестовал мужчину, который был в Киеве и перевел деньги для ВСУ

Фото: Калининградский областной суд / Telegram

Центральный районный суд принял решение заключить под стражу до 10 сентября 2025 года мужчину, обвиняемого в переводе денег ВСУ, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в телеграм-канале.



По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый, находясь в Киеве, перевел 120 тыс. грн (почти 289 тыс. руб.) на счет Национального банка Украины. Следствие полагает, что средства предназначались для финансирования украинских вооруженных сил и использовались в деятельности, «направленной против безопасности» России.



Мужчине вменяют статью о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Следователь указал в ходатайстве, что у обвиняемого нет постоянного места жительства и регистрации в России, он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию.

Постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу. Подозреваемый может его обжаловать.

В июне херсонский областной суд приговорил 42-летнюю Ольгу Гульчак к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Суд установил, что в сентябре 2023 года Гульчак перевела через мобильное приложение деньги на счет иностранного банка, который использовала гражданка Украины. Прокуратура пришла к выводу, что средства предназначались для финансирования и «материально-технического обеспечения» украинских военных.



В феврале в Крыму в государственной измене обвинили 34-летнюю местную жительницу. По данным региональной прокуратуры, женщина, находясь в Дублине (Ирландия) в апреле 2023 года, поддержала ВСУ, переведя им деньги через счет в иностранном банке.