В Херсонской области женщину приговорили к 12 годам за госизмену

Ольга Гульчак (Фото: Прокуратура Херсонской области)

Херсонский областной суд приговорил 42-летнюю Ольгу Гульчак к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Ее обвинили в спонсировании ВСУ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2023 года Гульчак через мобильное приложение перевела деньги на счет иностранного банка, который использовала гражданка Украины. Из сообщения прокуратуры следует, что деньги предназначались для финансирования и «материально-технического обеспечения» украинских военных.



Гульчак признали виновной по статье о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Помимо наказания о лишении свободы на 12 лет, подсудимую также оштрафовали на 100 тыс. руб.

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