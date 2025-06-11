В Херсонской области женщину приговорили к 12 годам за госизмену
Херсонский областной суд приговорил 42-летнюю Ольгу Гульчак к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Ее обвинили в спонсировании ВСУ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в сентябре 2023 года Гульчак через мобильное приложение перевела деньги на счет иностранного банка, который использовала гражданка Украины. Из сообщения прокуратуры следует, что деньги предназначались для финансирования и «материально-технического обеспечения» украинских военных.
Гульчак признали виновной по статье о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Помимо наказания о лишении свободы на 12 лет, подсудимую также оштрафовали на 100 тыс. руб.
В мае ФСБ заподозрила двух жителей Севастополя в работе на украинские спецслужбы и возбудила против них уголовные дела о государственной измене. Подозреваемые, по версии спецслужбы, собирали информацию и готовили теракты против российских военных по заданию Службы безопасности Украины.
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