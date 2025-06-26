Фотографа из Перми приговорили к 16 годам колонии по делу о госизмене
Пермский краевой суд приговорил фотографа Григория Скворцова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщила пресс-служба суда.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК — «Государственная измена». «В ходе судебного разбирательства были установлены и доказаны в полном объеме факты государственной измены. Свою вину Скворцов не признал», — говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Официальная причина преследования не разглашалась, СМИ со ссылкой на различные правозащитные интернет-сообщества писали, что Скворцов передал американскому журналисту книгу «Советские «Секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».
Мужчину арестовали в Москве по делу о госизмене в декабре 2023 года. По словам друзей фотографа, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал. Позже мать Скворцова рассказала им, что ее сына арестовали в столице. С тех пор мужчина находился под стражей.
По информации URA.RU, Скворцов специализируется на промышленной и архитектурной съемке, одна из его выставок проходила в Пермской городской думе. Также он занимается музыкой, в частности, в 2014 году Скворцов основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.
В 2022 году выступил против военной операции на Украине, в том же году покинул Россию из-за своей позиции, но в 2023 году вернулся в Пермь. «Обстоятельства дела и детали того, что ему вменяют, не ясны», — сообщил пермский журналист Иван Козлов.
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