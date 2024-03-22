Россияне стали реже брать с собой обеды на работу

Фото: Владислав Шатило / РБК

Работающие на территории работодателя россияне стали реже приносить с собой домашнюю еду, отдавая предпочтение бизнес-ланчам в кафе и ресторанах, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Согласно данным опроса, в 2024 году 52% россиян питаются на работе домашней едой, при этом в 2022 году они делали это чаще — 57% (за январь) и 61% (за май).

Опрос проводился с 1 по 20 марта 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 345 населенных пунктов из всех округов России.

При этом ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны стали чаще: в 2022 году в заведениях общепита обедали 8% россиян, а в 2024-м — 13%. Доля тех, кто питается в столовой при организации, не изменилась — 18%, как в 2022 году, так и в текущем. Причем женщины чаще носят еду с собой, а мужчины чаще едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.

Среди тех, кто работает на удаленке, большинство (79%) питается дома. Доставкой еды на дом пользуются только 2% респондентов, такой способ чаще предпочитают женщины (8%), чем мужчины (1%).

Как показал опрос, принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома: 19% ответили «однозначно да» и 40% «скорее да». Доля тех, кто ходит на работу и считает свои обеды и перекусы однозначно здоровыми, осталась на том же уровне — по 10% в 2022 и 2024 годах.

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Большинство работающих россиян обедают во время рабочего дня за свой счет, работодатели частично или полностью оплачивают обед только 16% россиян, выяснили эксперты SuperJob в октябре 2022 года.

Средняя стоимость обеда работающего россиянина составила в том году 330 руб., хотя в 2019 году средние расходы на обед составляли 280 руб. в день. Причем мужчины тратили на обеды больше женщин — 340 против 320 руб., а молодежь до 24 лет тратила больше россиян старше 45 лет — 380 и 300 руб. соответственно.