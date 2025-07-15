Сын Александра Митты заявил о кремации отца после прощания в Москве
Народного артиста России режиссера Александра Митту кремируют после церемонии прощания, сообщил ТАСС его сын Евгений Митта.
По его словам, прощание пройдет без посторонних.
Александр Митта скончался 14 июля на 93-м году жизни. О его смерти сообщил сын, написав в соцсетях: «Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим».
Вскоре Евгений сообщил, что церемония прощания состоится 17 июля в Центральном доме литераторов в Москве. Проститься с режиссером можно будет с 12:00 до 14:00.
Александр Митта стал широко известен благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим.
Он был лауреатом премии «Ника», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
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