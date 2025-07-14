Сын назвал дату и место прощания с Александром Миттой
Церемония прощания с кинорежиссером Александром Миттой пройдет 17 июля в Центральном доме литераторов в Москве, сообщил ТАСС его сын, Евгений.
Проститься с народным артистом России можно будет с 12 до 14 часов.
Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Причину смерти не уточнили, однако 2 июля его помощник Геннадий Иванов сообщил РБК, что режиссера госпитализировали.
Митта получил известность благодаря таким фильмам, как «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим.
За свои проекты он получил кинопремию «Ника», орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также был удостоен звания народного артиста России.
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