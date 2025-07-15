Суд в Финляндии признал законной конфискацию активов России

Российский центр науки и культуры в Хельсинки (Фото: spdm.ru)

Хельсинкский городской суд признал, что конфискация российского имущества в Финляндии не противоречит закону, несмотря на возражения Москвы, сообщает телерадиокомпания Yle.



Ранее по требованию украинской энергетической компании «Нафтогаз» финская исполнительная служба арестовала десятки российских активов на сумму не менее €40 млн. Большая часть активов находится под арестом, его еще не конфисковали.

Ранее в Финляндии по требованию «Нафтогаза» арестовали участок площадью 3,3 га и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

Иск «Нафтогаза» основан на решении арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить $5 млрд за экспроприацию имущества компании в Крыму. В «Нафтогазе» предупредили, что в случае отказа Москвы добровольно исполнить решение они будут добиваться принудительного взыскания в других странах.

До 2014 года «Нафтогаз» владел рядом крупных активов в Крыму, включая «Черноморнафтогаз» с годовой добычей около 1,6 млрд куб. м газа. Эти активы были национализированы решением крымского парламента после присоединения региона к России.

Москва еще в 2019 году заявила, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража по данному вопросу. Любые санкции Россия считает незаконными. МИД России в октябре 2024 года назвал действия финских властей противоправными и пообещал ответные меры.