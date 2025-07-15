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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области запретили публиковать данные о БПЛА и работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Публиковать данные и мультимедийные материалы об украинских дронах и работе российских систем ПВО и РЭБ теперь запрещено в Тамбовской области, сообщает врио губернатора Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Ограничение распространяется на все СМИ, соцсети, телеграм-каналы и личные страницы. Так, под запрет попадают сведения о полетах БПЛА, их перехвате и уничтожении, а также о результатах атак беспилотников ВСУ. Кроме того, запрещено раскрывать расположение военных объектов и систем ПВО.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Запрет не касается сообщений властей.

Первышов призвал жителей серьезно отнестись к новым мерам ради общей безопасности.

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Фото:vesti_dezhurnaya_chast / Telegram

В марте 2024 года запрет на выкладывание любой информации о последствиях ударов БПЛА ввели в Ленинградской области. Там также запретили публиковать информацию о местоположении оборонных объектов и вооруженных сил, объектов связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон Ленобласти.

Практически одновременно, запрет на публикацию информации о дронах ввели и в Курской области. Тако запрет действует и в Калужской области, а также в некоторых других регионах России.

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Софья Полковникова
Тамбовская область Евгений Первышов дроны
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