В Воронежской области в результате атаки дронов пострадали 16 человек

Больше всего пострадавших — в Воронеже, из них 13 человек госпитализированы. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram

В результате ночной атаки беспилотников в Воронежской области пострадали 16 человек, 15 из них — в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны», — написал он. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро. Всего в городе госпитализированы 13 человек.

Еще одну женщину госпитализировали из сельского района области с осколочным ранением плеча.

Гусев ранее сообщал, что над регионом уничтожили 12 дронов, помимо Воронежа беспилотники сбили в трех районах области. В Воронеже повреждения получили несколько квартир, в пригороде и в одном из районов — частные дома, машины и торговые объекты. В одном из детских садов посечены стекла, написал мэр Ворнежа Сергей Петрин.

О последствиях ночной атаки рассказывали и власти Липецкой области: один человек пострадал в результате падения БПЛА на территории промзоны в Ельце, писал губернатор Игорь Артамонов. В регионе сбили три дрона, а всего над Россией — 55.