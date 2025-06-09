«Ъ» узнал о штрафах в регионах за публикацию фото атак дронов

В некоторых регионах России начали привлекать к ответственности местных жителей и журналистов, которые выкладывают в соцсети последствия ударов украинских беспилотников, пишет «Коммерсантъ».

Всего штрафы за публикацию фото и видео с украинскими БПЛА выписывают в 12 регионах.

В частности, в Калужской области к началу июня к суды поступило 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения беспилотников, сообщает издание.

Минимум в двух случаях материалы составили в отношении СМИ. Ответственность за публикацию фото и видео украинских беспилотников, атакующих регион, в области ввели осенью 2024 года.

В Тульской области в конце мая местный житель получил штраф в размере 25 тыс. руб. за публикацию в Telegram видео с атакой украинских дронов. По информации «Коммерсанта», это единственный случай привлечения к административной ответственности за подобное правонарушение в регионе.

В регионе запрет публиковать видео с работой ПВО ввели в ноябре.

По данным издания, размер штрафов за публикацию видео или фото с БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) варьируется от 1 тыс. до 200 тыс руб., пишет газета.

Одной из последних запрет на распространение информации о дронах и работе ПВО ввела Тверская область. Для физлиц штраф составляет до 30 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс.