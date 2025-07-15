«Известия» узнали об обсуждении Минцифры правил отключения интернета

Это позволит избавить пользователей от ненужных отключений, а операторов — от лишней работы, считает эксперт Казарян. В июне ведомство попросили ввести оповещение жителей о сбоях, однако в Минцифры назвали идею нецелесообразной

Введение единых правил отключения мобильного интернета обсуждают Минцифры и бизнес, сообщили «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

В настоящее время распоряжение об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, МЧС и другие должностные лица и организации. При этом, как уточнили источники, требования бывают хаотичные.

Один из собеседников, близкий к одному из сотовых операторов, отметил, что раньше ограничения на работу мобильного интернета вводили согласно указания Роскомнадзора и силовых ведомств. Обычно это происходило во время подготовки к массовым мероприятиям, уточнил он.

«Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — добавил источник.

Помимо большого количество заявок с требованиями об отключениях, которые получают специалисты операторов, не во всех ситуациях действительно нужно оперативно ограничивать работу связи.

Поэтому разработка единой процедуры блокировки позволит избавить пользователей от ненужных отключений, а операторов — от лишней работы, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Он также выступил за назначение единого органа, который будет направлять оператором предписания, и создание системы информирования для связистов.

«Известия» направили запросы в Минцифры и крупнейшим российским операторам связи. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что не знакомы с этими инициативами, а телекоммуникационная компания «Вымпелком» поддержала идею централизовать процесс введения временных ограничений.

Ограничения на работу мобильного интернета в российских регионах вводят для обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников. Власти объясняют ограничения тем, что отключения мобильного интернета нужны для защиты от атак дронов, которые могут наводиться через GPS или сотовые сети.

Например, во время ПМЭФ-2025, который проходил с 18 по 21 июня, в первый день форума и за день до него жители Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета.

Тогда же группа депутатов отправила письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой «рассмотреть возможность внедрения обязательной системы SMS-оповещений пользователей при сбоях в оказании услуг связи и доступа в интернет».

Представитель Министерства тогда ответил, что в ведомстве ознакомились с инициативой депутатов и «находятся во взаимодействии с отраслью, представителями заинтересованных ведомств». Однако через несколько дней министерство назвало нецелесообразным введение обязательного SMS-информирования абонентов при сбоях связи.