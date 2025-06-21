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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Минцифры объяснило, почему СМС-оповещение о сбоях связи нецелесообразно

Минцифры назвало нецелесообразным ввод СМС-оповещений о сбоях связи. Ведомство указало три причины, по которым занимает такую позицию. Первая из них — закон запрещает раскрывать приемы, которые связаны с обеспечением безопасности
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Минцифры считает нецелесообразным введение обязательного СМС-информирования абонентов при сбоях связи. Это следует из ответа министерства на запрос депутатов фракции «Новых людей» Антона Ткачева, Владимира Плякина и Ярослава Самылина, отправленный в конце мая (копия ответа есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель «Новых людей»).

Депутаты аргументировали предложение тем, что люди часто не знают причин и сроков устранения перебоев с мобильной связью, интернетом или навигацией, что может вызывать «обоснованное недовольство» и снижает доверие к операторам.

В своем ответе Минцифры приводит несколько причин, почему такие рассылки нецелесообразны. Среди них:

  • Если недоступность услуг связи вызвана указанием представителей оперативно-разыскных ведомств и тех, кто занимается обеспечением безопасности страны, то операторы, согласно закону «О связи», «обязаны принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов» подобных мероприятий.
  • При подобном оповещении доступ к информации должен обеспечиваться для всех, но в момент сбоя некоторые граждане могут быть лишены доступа к интернету или мобильной связи по независящим от операторов связи причинам.
  • Настройка сетей связи и организация системы СМС-оповещения потребуют много времени и денег. Кроме того, это может привести к появлению «дополнительного информационного потока, направленного на дискредитацию целей, преследуемых при создании данной системы».

Депутаты попросили Минцифры предупреждать население об отключениях связи
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Представитель Минцифры отказался от комментариев.

С начала специальной военной операции в России периодически возникают проблемы в работе мобильной связи и интернета. Чаще всего они связаны с работой «глушилок» возле определенных объектов. Например, в центре Москвы навигатор может показывать, что пользователь находится совершенно в другой точке города или за его пределами. Часто связь перестает работать там, где проводятся крупные мероприятия. Например, в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 18–21 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Власти объясняют подобные сбои тем, что отключения мобильного интернета нужны для защиты от атак дронов, которые могут наводиться через GPS или сотовые сети.

Где вводили ограничения на работу интернета из-за атак дронов. Карта
Политика

Источник РБК среди операторов «большой четверки» ранее говорил, что операторы фиксируют «устойчивый рост нагрузки» на службы поддержки из-за вводимых властями ограничений связи: клиенты, не получая официальных объяснений причин блокировок, задают вопросы операторам. При этом сразу несколько крупных операторов говорили РБК, что считают более эффективным, чем СМС-рассылки, официальные объявления властей о вводимых ограничениях связи.

В последнее время губернаторы некоторых регионов стали предупреждать население о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом в связи с атаками дронов. 

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Теги
Екатерина Шокурова, Мария Лисицына Мария Лисицына
мобильная связь Минцифры Госдума
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