Минцифры объяснило, почему СМС-оповещение о сбоях связи нецелесообразно

Минцифры назвало нецелесообразным ввод СМС-оповещений о сбоях связи. Ведомство указало три причины, по которым занимает такую позицию. Первая из них — закон запрещает раскрывать приемы, которые связаны с обеспечением безопасности

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Минцифры считает нецелесообразным введение обязательного СМС-информирования абонентов при сбоях связи. Это следует из ответа министерства на запрос депутатов фракции «Новых людей» Антона Ткачева, Владимира Плякина и Ярослава Самылина, отправленный в конце мая (копия ответа есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель «Новых людей»).

Депутаты аргументировали предложение тем, что люди часто не знают причин и сроков устранения перебоев с мобильной связью, интернетом или навигацией, что может вызывать «обоснованное недовольство» и снижает доверие к операторам.

В своем ответе Минцифры приводит несколько причин, почему такие рассылки нецелесообразны. Среди них:

Если недоступность услуг связи вызвана указанием представителей оперативно-разыскных ведомств и тех, кто занимается обеспечением безопасности страны, то операторы, согласно закону «О связи», «обязаны принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов» подобных мероприятий.

При подобном оповещении доступ к информации должен обеспечиваться для всех, но в момент сбоя некоторые граждане могут быть лишены доступа к интернету или мобильной связи по независящим от операторов связи причинам.

Настройка сетей связи и организация системы СМС-оповещения потребуют много времени и денег. Кроме того, это может привести к появлению «дополнительного информационного потока, направленного на дискредитацию целей, преследуемых при создании данной системы».

Представитель Минцифры отказался от комментариев.

С начала специальной военной операции в России периодически возникают проблемы в работе мобильной связи и интернета. Чаще всего они связаны с работой «глушилок» возле определенных объектов. Например, в центре Москвы навигатор может показывать, что пользователь находится совершенно в другой точке города или за его пределами. Часто связь перестает работать там, где проводятся крупные мероприятия. Например, в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 18–21 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Власти объясняют подобные сбои тем, что отключения мобильного интернета нужны для защиты от атак дронов, которые могут наводиться через GPS или сотовые сети.

Источник РБК среди операторов «большой четверки» ранее говорил, что операторы фиксируют «устойчивый рост нагрузки» на службы поддержки из-за вводимых властями ограничений связи: клиенты, не получая официальных объяснений причин блокировок, задают вопросы операторам. При этом сразу несколько крупных операторов говорили РБК, что считают более эффективным, чем СМС-рассылки, официальные объявления властей о вводимых ограничениях связи.

В последнее время губернаторы некоторых регионов стали предупреждать население о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом в связи с атаками дронов.