 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Депутаты попросили Минцифры предупреждать население об отключениях связи

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Депутаты просят Минцифры проанализировать запуск SMS-рассылок о сбоях в работе связи. Так они хотят снизить негативное влияние блокировок на операторов, хотя последние считают эффективнее официальные заявления властей о проблеме
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Главу Минцифры Максута Шадаева попросили «рассмотреть возможность внедрения обязательной системы SMS-оповещений пользователей при сбоях в оказании услуг связи и доступа в интернет». Об этом говорится в письме на имя министра от депутатов фракции «Новые люди» Антона Ткачева, Владимира Плякина и Ярослава Самылина, отправленном в конце мая (копия есть у РБК). По мнению авторов обращения, это позволит «не только своевременно информировать абонентов, но и снизить нагрузку на службы поддержки операторов связи».

В письме отмечается, что часто граждане не имеют достоверной информации о причинах и сроках устранения сбоев связи, перебоев в доступе к интернету и блокировки навигации, что «вызывает обоснованное недовольство и снижает доверие к провайдерам». «Технология SMS-оповещений позволяет обеспечить оперативное и адресное информирование населения о технических сбоях, плановых работах, въездах в зоны, где в целях безопасности блокируется работа навигаторов, и других изменениях в работе сетей связи», — считают депутаты.

В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА
Политика
Александр Дрозденко

Представитель «Новых людей» подтвердил обращение, ответа на него пока не было. Как пояснил РБК Антон Ткачев, причин для подобных уведомлений может быть много: технические работы, работы с точки зрения безопасности — в приграничных регионах летают беспилотники, и, соответственно, есть проблемы с навигацией. «Но есть и другая сторона медали, когда люди к этому не подготовлены, не понимают, что происходит. Они, естественно, начинают задаваться вопросами, могут звонить [в службу поддержки операторов], не получать какое-то время ответ, потому что все линии могут быть перегружены. А иногда довольно просто уведомить гражданина о том, что в данный момент и до определенного периода услуги будут не доступны, — он бы мог спланировать свой день и пользоваться альтернативным видом связи, Wi-Fi, проводным интернетом, либо перенести свои дела», — рассуждает Ткачев, отметив, что «довольно простой инструмент снимет огромное количество вопросов у людей».

В Минцифры ознакомились с инициативой депутатов. «В настоящее время находимся во взаимодействии с отраслью, представителями заинтересованных ведомств и формируем свою позицию», — сообщил представитель министерства.

Есть ли проблема

С начала специальной военной операции на Украине в России наблюдаются сбои в навигации, которые чаще всего связаны с работой глушащего оборудования возле определенных объектов. Например, в центре Москвы навигатор может показывать, что пользователь находится совершенно в другой точке города или за городом. Но до сих пор власти официально не связывали эти проблемы со своими действиями. Только с недавнего времени в официальной коммуникации начали объяснять, что отключения мобильного интернета нужны для повышения эффективности защиты от атак дронов, которые могут наводиться как через сигнал спутниковой системы GPS, так и через сети мобильной связи.

По словам источника РБК в одном из операторов «большой четверки», операторы «фиксируют устойчивый рост нагрузки на службы поддержки и call-центры из-за ограничений связи, вводимых в целях безопасности». «Если в апреле количество субъектов, где ограничивался доступ к мобильному интернету, можно было пересчитать по пальцам, то сегодня их уже более 50. Клиенты не получают официальных объяснений, и в итоге все вопросы идут к операторам, хотя те не принимают решений о блокировках. Это создает сильную нагрузку на инфраструктуру поддержки и влияет на клиентский опыт», — указал этот собеседник.

Он также отметил, что более эффективным, чем SMS-информирование, могли бы стать объявления властей о введении ограничений для работы мобильного интернета. «Например, во время празднования Дня Победы в определенный момент времени появилась официальная информация от представителей государства о вводимых мерах безопасности. Данной информации граждане могли доверять и, опираясь на нее, принимать решения по своим жизненным ситуациям и обстоятельствам. Механизм проверен и понятен людям. Его вполне можно адаптировать и к ситуациям с ограничением связи: чтобы заранее и прозрачно информировать пользователей, не оставляя их в информационном вакууме», — поделился собеседник.

Ростовские власти объяснили сбои в работе мобильного интернета
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») подтвердил, что они фиксируют обеспокоенность клиентов по поводу ограничений в работе связи, «особенно в части доступа к мобильному интернету». «В таких ситуациях пользователи действительно часто не понимают причины происходящего и обращаются в поддержку, — отметил он. — Появление официальной и своевременной информации от уполномоченных органов могло бы снять значительную часть вопросов и снизить нагрузку на службы поддержки операторов».

В МТС также считают, что важно, «чтобы такая коммуникация была налажена на стороне уполномоченных органов власти». «Ограничения, которые беспокоят абонентов в отдельных регионах в последнее время, вводятся по инициативе властей в целях обеспечения безопасности граждан. В этом случае информирование и должно идти от них. Практика ограничений и работы с населением на майских праздниках показала, что количество обращений существенно снизилось, так как понятна цель, а также временные ориентиры ограничений», — говорит представитель МТС.

В «МегаФоне» также отметили, что считают «правильным подходом» практику предупреждения населения о возможных ограничениях связи, которую ввели некоторые региональные госорганы.

По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2), информирование позволит клиентам заранее подготовиться к ограничениям, учесть их, предусмотреть альтернативные каналы связи. «В целом мы считаем данную инициативу [депутатов] полезной, но она требует технической проработки, в том числе с точки зрения оценки возможности оператора реализовать такие объемы рассылки», — дополнил представитель «Т2 РТК Холдинга».

Читайте РБК в Telegram

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Мария Лисицына Мария Лисицына
сотовая связь дроны блокировка
Материалы по теме
Власти Татарстана объяснили сбои в работе мобильного интернета
Общество
Жители Тюменской области пожаловались на сбои мобильного интернета
Общество
Ростовские власти объяснили сбои в работе мобильного интернета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Выживают сильнейших. Почему компании избавляются от лучших сотрудниковПодписка на РБК, 07:21
Каким будет новый инструмент семейных сбереженийПодписка на РБК, 07:06
В ВТБ написали «манифест рубля» Политика, 07:01
Замглавы Минфина — РБК: «За возврат им придется платить больше» Финансы, 07:01
СБУ объявила в розыск Григория Лепса Политика, 06:49
Считавшегося фаворитом россиянина не признали лучшим в плей-офф НХЛ Спорт, 06:48
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний Политика, 06:21
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Под удар Израиля попал университет имени имама Хусейна в Тегеране Политика, 06:20
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Депутаты попросили Минцифры предупреждать население об отключениях связи Технологии и медиа, 06:00
Верховный лидер Хаменеи написал пост на иврите с угрозами Израилю Политика, 05:51
Клуб c двумя россиянами второй сезон подряд стал обладателем Кубка Стэнли Спорт, 05:51
В США назвали следующие 24-48 часов решающими в войне Ирана и Израиля Политика, 05:46
Reuters узнал о встрече Келлога с Лукашенко в ближайшие дни Политика, 05:16