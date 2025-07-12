Ночью в пригороде Воронежа сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Угрозу атаки беспилотников в регионе не объявляли, уточнил Гусев.

После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов. Накануне ночью над российскими регионами сбили 155 дронов. Из них 11 уничтожили над Московским регионом.

Больше всего — 53 дрона — сбили над Курской областью. Беспилотники нейтрализовали также над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.