 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В пригороде Воронежа сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью в пригороде Воронежа сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Угрозу атаки беспилотников в регионе не объявляли, уточнил Гусев.

«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов. Накануне ночью над российскими регионами сбили 155 дронов. Из них 11 уничтожили над Московским регионом.

Больше всего — 53 дрона — сбили над Курской областью. Беспилотники нейтрализовали также над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Воронеж беспилотники Александр Гусев
Материалы по теме
В Белгороде сбитый беспилотник повредил жилой дом и автомобили
Политика
Пензенский губернатор опроверг связь пожара на ТЭЦ с атакой беспилотников
Политика
Над регионами России уничтожили 26 беспилотников ВСУ за три часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Тульской и Пензенской областях объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 07:13
В Ростовской области отразили атаку БПЛА Политика, 07:05
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за забытого диплома Общество, 06:44
Мелони позвала Зеленского на ужин в Риме, чтобы напомнить о долгах Политика, 06:29
В пригороде Воронежа сбили беспилотник Политика, 06:21
Перед Крымским мостом собралась очередь из почти 300 автомобилей Общество, 06:08
Вашингтон ввел новые визовые санкции против кубинских чиновников Политика, 05:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Лавров назвал Вонсан в КНДР «прекрасным новым курортом» Политика, 05:58
ABC узнал об угрозе здоровью из-за грязной воды после наводнения в Техасе Общество, 05:40
МИД КНДР пообещал поддержать политику России по защите суверенитета Политика, 05:34
Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством» Политика, 05:20
Российский посол заявил о стремлении Дании нарастить силы НАТО на Балтике Политика, 05:03
Начались переговоры Лаврова с северокорейской коллегой в Вонсане Политика, 04:49
Суд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства Общество, 04:46