Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего Ми-8

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на поиски пропавшего накануне в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т, сообщил телеграм-канал ведомства.

На борту находятся спасатели ГУ МЧС по Магаданской области с необходимым оборудованием.

Вертолет с регистрационным номером RA-25660 вылетел из населенного пункта Охотск и должен был прилететь в Магадан, однако в установленное время экипаж не вышел на связь. Ранее в Росавиации сообщили, что на борту пропавшего вертолета находятся пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.

На поиски вертолета ранее вылетали поисково-спасательные воздушные суда Росавиации: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Также организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром Южно-Сахалинска. Кроме того, оповещены морские суда в акватории Охотского моря.

Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации.



Следственный комитет начал проверку по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Ми-8Т — десантно-транспортный вариант многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (сейчас — ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» холдинга «Вертолеты России»). Максимальная взлетная масса этого вертолета — 12 т, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — до 500 км.