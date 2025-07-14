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Общество ,  
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Поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета приостановили

Поиски пропавшего вертолета в Хабаровском крае приостановили из-за темноты
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Владимир Баранов / РИА Новости)

Работы по поиску пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае приостановили из-за наступления темноты, сообщили «РИА Новости» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Собеседник агентства уточнил, что поисковую операцию возобновят утром.

«Поиски прекращены [до утра]. Там уже темно», — сказал он.

СК начал проверку после пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Для поисков задействовали поисково-спасательные воздушные суда Росавиации.

Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

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Теги
Александра Озерова
Вертолет Хабаровский край Дальний Восток Вертолет Ми-8 поисковая операция
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