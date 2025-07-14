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Война санкций ,  
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Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images)

ООН считает любые меры, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, важными, однако подобные меры должны соответствовать международному праву. Об этом заявил на пресс-конференции глава всемирной организации Антониу Гутерриш. Его слова передает ТАСС.

«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению», — сказал Гутерриш. По его словам, «все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если Москва и Вашингтон не достигнут прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней.

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ООН 5 июля опубликовала заявление, в котором говорилось, что Гутерриш осуждает «крупнейшую за три года» атаку на Украину. Тогда он призвал к «полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня» на Украине.

Позже МИД России раскритиковал заявление главы ООН. В ведомстве отметили, что оно показало «его политическую ангажированность и близорукость», которые выражаются «в практически безоглядной поддержке» Украины. «Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
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