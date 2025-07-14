Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России
ООН считает любые меры, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, важными, однако подобные меры должны соответствовать международному праву. Об этом заявил на пресс-конференции глава всемирной организации Антониу Гутерриш. Его слова передает ТАСС.
«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению», — сказал Гутерриш. По его словам, «все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом».
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если Москва и Вашингтон не достигнут прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней.
ООН 5 июля опубликовала заявление, в котором говорилось, что Гутерриш осуждает «крупнейшую за три года» атаку на Украину. Тогда он призвал к «полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня» на Украине.
Позже МИД России раскритиковал заявление главы ООН. В ведомстве отметили, что оно показало «его политическую ангажированность и близорукость», которые выражаются «в практически безоглядной поддержке» Украины. «Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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