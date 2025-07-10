МИД назвал заявление Гутерриша по Украине признаком его близорукости

МИД России расценивает недавние заявления генсека ООН, осудившего атаку российских беспилотников на Украине, как политически ангажированные. По мнению ведомства, Гутерриш «тиражирует ложь» в пользу Украины

Антониу Гутерриш (Фото: Manon Cruz / Reuters)

МИД России раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот осудил «крупнейшую за три года» атаку России на Украину. Российское внешнеполитическое ведомство сочло его высказывания провокацией и призвало чиновников ООН отказаться от «ангажированного курса».

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что заявление Гутерриша снова показало «его политическую ангажированность и близорукость», которые выражаются «в практически безоглядной поддержке» Украины.

«Гутерриш и его подчиненные регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России. Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности», — говорится в заявлении.

По мнению российского МИДа, поводом для представленных генсеком ООН оценок во многом стали «весьма двусмысленные» формулировки докладов гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на ЗАЭС, где не упоминаются атаки украинских военных. «Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи», — добавили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что при проведении военной операции российская сторона «принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права». Целью атак являются только военные объекты на территории Украины, отметило ведомство.

Заявление, на которое обратил внимание МИД, было опубликовано 5 июля. В нем говорится, что генсек ООН осуждает «серию масштабных атак на Украину» с применением ракет и беспилотников. «По имеющимся сообщениям, это самая крупная волна ударов за более чем три года войны. В результате обстрелов была нарушена подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию, что вновь подтверждает сохраняющиеся угрозы ядерной безопасности», — отметил он. Гутерриш призвал к «полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня» на Украине как первому шагу на пути к «справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.