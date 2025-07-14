Как шторм на Алтае устроил бурелом на дороге. Видео
В Республике Алтай прошел шторм — в Чемальском районе 20 деревьев упали на автомобильную дорогу между селами Аскат и Аюла. В регионе прошел сильный град.
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