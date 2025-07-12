В Подмосковье после нескольких дней жары начался град. Видео

Video

После 30-градусной жары в Москве начались ливни. Местами в отдельных районах столицы и Подмосковья выпал град.

О недолгих дождях и грозах во второй половине дня в субботу в Москве ранее предупреждали в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы», ссылаясь на синоптиков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что суббота в Москве стала самой жаркой за 122 года. К 15:00 на ВДНХ воздух прогрелся до +34,6 °C, а в центре города — до +36,1 °C.