Путин заявил о дефиците женщин в России

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В России ощущается нехватка женщин, заявил президент Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам. В фокусе внимания собравшихся были вопросы здравоохранения и демографии. Трансляцию вел сайт Кремля.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании озвучила статистику — в прошлом году 51% новорожденных в стране составили мальчики.

«Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период девяностых годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — сказал Путин.

Комментирую демографическую ситуацию, президент вспомнил «одну известную с Советских времен песню — когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке». По его словам, сейчас в дефиците уже «девчонки» — в России не хватает женского населения.

Ранее в ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире. По данным Фонда в области народонаселения (ЮНФПА), каждый пятый опрошенный не может завести столько детей, сколько хотел бы — главным образом из-за стоимости жизни и финансовых трудностей.