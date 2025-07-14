Путин заявил о дефиците женщин в России
В России ощущается нехватка женщин, заявил президент Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам. В фокусе внимания собравшихся были вопросы здравоохранения и демографии. Трансляцию вел сайт Кремля.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании озвучила статистику — в прошлом году 51% новорожденных в стране составили мальчики.
«Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период девяностых годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — сказал Путин.
Комментирую демографическую ситуацию, президент вспомнил «одну известную с Советских времен песню — когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке». По его словам, сейчас в дефиците уже «девчонки» — в России не хватает женского населения.
Ранее в ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире. По данным Фонда в области народонаселения (ЮНФПА), каждый пятый опрошенный не может завести столько детей, сколько хотел бы — главным образом из-за стоимости жизни и финансовых трудностей.
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