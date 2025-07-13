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Политика ,  
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Путин вспомнил, что не считал себя готовым стать президентом 25 лет назад

Владимир Путин и Борис Ельцин
Владимир Путин и Борис Ельцин (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему занять пост, подумал о том, удастся ли ему решить задачи, которые перед ним стояли. Об этом глава государства рассказал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Много было очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития, поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — отметил президент.

Путин также повторил то, что уже ранее рассказывал об этом моменте: что считал себя неготовым к посту президента. «Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — сказал Путин.

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О своем разговоре с Ельциным Путин также рассказывал в марте 2024 года. Как поделился тогда президент, в августе 1999 года он сообщил Ельцину о своей неготовности становиться президентом из-за масштаба проблем в сфере экономики и безопасности. Путин признался, что опасался ухудшить ситуацию, и добавил, что если бы мог вернуться в прошлое, ответил бы так же.

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