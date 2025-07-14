Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы»

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Суд в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения иска прокуратуры к музыкальной группе «Порнофильмы» с требованием признать экстремистской песню «Выключите гимн», сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Среди ответчиков солист группы Владимир Котляров (внесен в реестр иноагентов), а также барабанщик Кирилл Муравьев и бас-гитарист Александр Агафонов.

«Специалисты сказали, что она (песня) содержит психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей», — приводит Лебедева данные из иска.

Кроме этого, прокуратура просит направить песню на диске в Минюст для включения ее в список экстремистских материалов. Судебное заседание назначили на 13 августа.

В июне 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Котлярова на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В сентябре того же года ему выписали еще один штраф на 50 тыс. руб. по этой же статье.

Музыканта внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Минюст тогда заявил, что Котляров, в частности, «выступал в поддержку Украины» и «негативно высказывался в отношении граждан России».

Летом 2024 года Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов, где были опубликованы текст и аккорды к песне «Порнофильмов» под названием «Роди мне 1000 детей».