Байден объяснил использование авторучки для подписи документов

Бывший президент США Джо Байден сообщил, что принимал каждое решение, для юридического оформления которого затем использовалось автоперо — автоматическая ручка, воспроизводящая его подпись. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

«Я принимал каждое решение», — заявил Байден, объяснив, что поручил сотрудникам использовать автоперо из-за большого объема документов.

Экс-президент также отметил, что использование автопера — законный инструмент, который использовали предыдущие президенты и сам Трамп.

С декабря 2024 по январь 2025 года с помощью автопера было подписано 25 ордеров о помиловании и смягчении наказания, некоторые из них охватывали целые группы осужденных, пишет NYT.

Электронные письма, проанализированные изданием, показывают, что процесс принятия решений включал устные инструкции Байдена на совещаниях, которые затем документировались и служили основанием для подготовки указов с автоподписью. Секретарь аппарата Белого дома Стефани Фельдман контролировала применение автопера, требуя письменные подтверждения решений президента.

Байден в случае с групповыми помилованиями утверждал общие критерии, а не каждое имя индивидуально, заметило NYT. В то же время в интервью политик сказал, что обсуждал «каждого из известных лиц» со своими помощниками.

В интервью Байден заявил, что он защитил помилованных, а также членов своей семьи, чтобы им не пришлось нести большие судебные издержки в связи с расследованиями Минюста США. «Все знают, насколько он [Трамп] мстительный, поэтому мы знали, что они будут делать то, что делают сейчас», — сказал Байден. Он также добавил, что «сознательно принял все эти решения».

В начале июня Трамп заявил, что сотрудники Белого дома использовали автоперо, чтобы подписывать акты о помиловании от имени Байдена. По словам Трампа, это делает документы недействительными, в частности, когда речь идет о помиловании членов семьи и смягчении наказания 37 заключенным.

В том же месяце Минюст США начал проверку: назначенный адвокат Эд Мартин должен выяснить, был ли Байден вменяем и лично ли подписывал указы, или это делали другие лица втайне с помощью автопера.

В январе Байден помиловал ряд лиц, включая генерала Марка Милли и Энтони Фаучи, а также членов комитета палаты представителей, расследовавших штурм Капитолия.