NYP узнала о тайных визитах Байдена в Вашингтон из-за секретного проекта
Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр: в офисе он работает над неизвестным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
По словам нескольких бывших чиновников администрации Байдена, экс-президент работает над проектом несколько недель большую часть времени, однако чем именно он занят, неизвестно.
Байдену, как бывшему президенту, предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля, уточняет издание.
Источник, знакомый с деятельностью Байдена после окончания его президентского срока, предположил, что тот работает над написанием книги, открытием библиотеки и своего фонда.
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