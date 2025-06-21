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Политика ,  
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NYP узнала о тайных визитах Байдена в Вашингтон из-за секретного проекта

NYP: Байден тайно посещает Вашингтон для работы над секретным проектом

Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр: в офисе он работает над неизвестным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

По словам нескольких бывших чиновников администрации Байдена, экс-президент работает над проектом несколько недель большую часть времени, однако чем именно он занят, неизвестно.

Байдену, как бывшему президенту, предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля, уточняет издание.

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Фото:Ken Cedeno / Reuters

Источник, знакомый с деятельностью Байдена после окончания его президентского срока, предположил, что тот работает над написанием книги, открытием библиотеки и своего фонда.

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