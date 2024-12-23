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Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казни

Байден не помиловал трех человек из 40, приговоренных к смертной казни
Байден оставил в силе смертный приговор для троих осужденных на федеральном уровне: организатора теракта на Бостонском марафоне Царнаева, устроившего стрельбу в церкви чернокожих Руфа и убившего 11 человек в синагоге Бауэрса
Фото: Mike Simons / Getty Images
Фото: Mike Simons / Getty Images

Президент США Джо Байден смягчил приговоры для 37 из 40 приговоренных к федеральной смертной казни, сообщает Белый дом. Смертную казнь им заменят пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

«Не заблуждайтесь: я осуждаю этих убийц, скорблю о жертвах их подлых действий и сочувствую всем семьям, которые понесли невообразимую и невосполнимую потерю. Но, руководствуясь своей совестью и своим опытом <...> я более чем когда-либо убежден в том, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне», — говорится в заявлении американского президента.

Байден выступает за отмену смертной казни на федеральном уровне и в начале своего президентского срока ввел мораторий на них. Однако эта позиция не включает приговоры за терроризм и массовые убийства на почве ненависти, потому сегодняшнее смягчение приговора не применяется к подобным случаям.

CNN уточняет, что приговоры оставили в силе следующим осужденным:

  • Джохару Царнаеву — одному из двух братьев, устроивших взрыв на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года. Тогда погибли три человека, включая ребенка, еще почти 300 человек были ранены, некоторые потеряли конечности. Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году, в 2020 приговор отменили из-за необъективности присяжных, но в 2022-м его восстановили. Второй организатор теракта — Тамерлан Царнаев — был убит в перестрелке с полицией;
  • Дилану Руфу, устроившему стрельбу в церкви Чарльстона, куда традиционно ходят темнокожие, в июне 2015 года. Погибли девять человек, один был ранен. Руф признавался, что хотел развязать расовую войну. Смертный приговор ему вынесли в 2017 году;
  • Роберту Бауэрсу, устроившему стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге в 2018 году во время службы в шабат, в результате которой погибли 11 человек. По данным местного филиала CBS, во время стрельбы он кричал, что «все евреи должны умереть». Суд приговорил Бауэрса к смертной казни в 2023-м, что стало первым случаем за время президентства Байдена. Бауэрс не признал вину.

The New York Times сообщает, что 31-летний Царнаев находится в тюрьме «супермаксимальной безопасности» (ADX) Флоренс в штате Колорадо, а 30-летний Руф и 52-летний Бауэрс — в тюрьме в Терре Хот, штат Индиана, где смертные приговоры приводятся в исполнение.

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Джо Байден

Большинство из 37 человек, чьи приговоры были смягчены, были осуждены за менее тяжкие преступления, такие как убийства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, убийства тюремных охранников или других заключенных, отмечает CNN.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, за пределами федеральной системы в США более 2 тыс. человек приговорены к смертной казни судами штатов. Байден не имеет полномочий отменять эти смертные приговоры.

CNN пишет, что в США опасаются отмены моратория на федеральные смертные казни после возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента (20 января). Телеканал подчеркивает, что Трамп поддерживает введение смертной казни за торговлю людьми, наркоторговлю, а также выступал за смертные приговоры для мигрантов за убийство американских граждан и для любого, кто убьет сотрудника правоохранительных органов.

До этого в декабре Байден помиловал своего сына Хантера, который стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе о незаконном владении оружием и неуплате налогов. Также президент США помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговоры еще около 1,5 тыс. заключенных.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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