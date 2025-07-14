Эстония провела стрельбы ракет из HIMARS. Видео

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В пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа были произведены первые выстрелы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Эстония получила еще весной, сообщает телеканал ERR.



Учебные ракеты за менее чем минуту поразили морские цели на расстоянии 15 км, все из которых, по словам военных, были размером с ведро.

Фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас отметил, что использовались учебные боеприпасы без боевых частей, а максимальная дальность HIMARS значительно превышает дистанцию, задействованную в учениях. «Мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро», — добавил он.

Подготовка к эксплуатации системы заняла около четырех месяцев. По словам подполковника Рауно Вийтмана, артиллеристы успешно переквалифицировались в ракетчиков. Он также назвал стрельбы историческим событием. По его словам, в учениях участвовали резервисты.

В июле 2022 года Госдепартамент США одобрил продажу Эстонии HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму до $500 млн. Уже декабре Таллин заключил контракт со Штатами на приобретение HIMARS на сумму свыше $200 млн, что стало крупнейшей оборонной закупкой в истории страны.

В октябре 2023 года Эстония дополнительно приобрела у США ракеты большой дальности ATACMS. Поставка пусковых установок, ракет и сопутствующего оборудования по подписанному соглашению должна состояться в течение 2025 года.