Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS

Власти Эстонии закупили у США ракеты большой дальности ATACMS, сообщает ERR. Соглашение на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS было подписано еще в декабре 2022 года. Поставки состоятся в течение 2025 года.

Армия США начнет поэтапный отказ от ракет ATACMS в этом году, сообщила The Washington Post. Их заменят на высокоточную ударную ракету PSR, способную поразить цель на расстоянии 500 км.

По данным Bloomberg и NBC, президент США Джо Байден согласился также передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине. Официально Белый дом не подтверждал эти сведения. Власти США решили не объявлять о передаче, чтобы «не предупреждать русских», объясняла Financial Times.

Российская сторона критикует поставки западного вооружения на Украину, а при обсуждении отправки дальнобойного оружия предупреждала, что считает этот вопрос «красной линией».