Ракетную опасность объявили на территории всего Краснодарского края

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На территории всего Краснодарского края объявили ракетную опасность, сообщает «93.ru» со ссылкой на МЧС в телеграм-канале.

За девять минут до этого сирену включили в Приморско-Ахтарске. В 17:17 мск МЧС региона сообщило об отмене ракетной опасности, режим действовал на протяжении 27 минут, с 16:50 мск. Позднее, в 17:22 мск на территории края объявили беспилотную опасность.

Кроме этого, с 16:47 до 17:18 мск в регионе действовала авиационная опасность.

Ранее, 10 июля, режим «Беспилотная опасность» вводили на территории Воронежской области. Ранее тревога уже действовал в регионе ночью и утром с 1:35 до 5:34, об этом сообщал губернатор Александр Гусев.