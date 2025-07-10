«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Воронежской области вновь введен режим «Беспилотная опасность», об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — сообщил он. «Силы ПВО наготове», — заявил губернатор и попросил сохранять спокойствие.

Ранее режим опасности БПЛА уже действовал в регионе ночью и утром с 1:35 до 5:34, об этом также сообщат губернатор Воронежской области.