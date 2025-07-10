«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА
В Воронежской области вновь введен режим «Беспилотная опасность», об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — сообщил он. «Силы ПВО наготове», — заявил губернатор и попросил сохранять спокойствие.
Ранее режим опасности БПЛА уже действовал в регионе ночью и утром с 1:35 до 5:34, об этом также сообщат губернатор Воронежской области.
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