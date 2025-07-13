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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Российская армия уничтожила две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, которые принадлежали ВСУ, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

В сводке военного ведомства говорится, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах.

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Фото:Минобороны России

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотников.

Ранее военное ведомство рассказало, что подразделения группировки войск «Центр» заняли Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Одновременно подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и заняли село Карла Маркса в ДНР.

Согласно сводке, военные группировки войск «Центр» ударили по позициям бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

О начале продвижения российских военных в Днепропетровской области Минобороны отчиталось 8 июня, когда подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР. 7 июля военное ведомство сообщило о переходе под контроль российских военных первого населенного пункта в Днепропетровской области — села Дачное.

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