Российская армия заняла Николаевку и Карла Маркса в ДНР

Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под контроль вооруженных сил России перешли два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Николаевку, подразделения группировки войск «Восток» — Карла Маркса.

Село Карла Маркса (украинское название — Мирное) расположено на границе ДНР и Днепропетровской области. 11 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные выбили украинские войска с позиций, и в населенном пункте остались лишь «немногочисленные очаги противника».

Минобороны также сообщило, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и атаковали позиции украинских бригад в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха Донецкой народной республики.

Согласно сводке военного ведомства, военные группировки войск «Центр» по позициям бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

О начале продвижения российских военных в Днепропетровской области Минобороны отчиталось 8 июня, когда подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР.

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