Путин назвал причиной аутодафе СССР желание быть с «цивилизованным» миром

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Одна из причин, почему Советский Союз распался, заключается в том, что страна хотела более прочных отношений с Западом, став частью «цивилизованного мира», отметил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам президента, ожидания России не оправдались, когда западные страны не захотели считаться с интересами страны.

«СССР совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; [тогда] в том числе <...> исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — рассказал Путин. Но, по его словам, на Западе решили, если СССР больше нет, то не следует «соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз».

Аутодафе — это публичное, торжественное сожжение еретиков или еретических сочинений по приговору инквизиции в Средние века. Также в переносном смысле — уничтожение кого-либо или чего-либо путем сожжения.

По словам Путина, западные страны пытались перекроить Россию под свои интересы после развала СССР. В конце концов Москва поняла, что нужно защищать свои интересы. «Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — отметил президент.

В 2024 году Путин говорил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин. В 2005 году президент назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Вместе с тем Путин заявлял, что Запад очень умело подносил «фитиль» к распаду страны, вмешиваясь во внутренние дела и внедряя псевдоценности, как это происходило на Украине. Президент добавил, что в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась.