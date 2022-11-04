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Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

На протяжении десятилетий после распада СССР западные страны вмешивались во внутренние дела Украины и в России пытались сделать то же самое, заявил Путин. По его словам, на Западе над этим работали на уровне научных центров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, как это делали на Украине, вмешиваясь в ее внутренние дела и внедряя в сознание ее граждан псевдоценности, заявил президент Владимир Путин на встрече с российскими историками. Трансляцию вел РБК.

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Ну собственно, и в России пытались сделать то самое», — сказал Путин.

Он отметил, что на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на ее территории создали «фактически анти-Россию». Граждан Украины лишали своей подлинной истории и делали все, чтобы перекроить их сознание, заявил президент.

«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — указал Путин. Президент обратил внимание, что на выставке «Украина. На переломах эпох», которая открылась в «Манеже», рассказывается, как «профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада».

«Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров, серьезных, с хорошим финансированием», — добавил он.

30 сентября во время своего выступления перед подписанием договоров о включении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России Путин заявлял, что западные страны продолжают искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание».

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По его словам, в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась. Западным странам, отметил глава государства, «просто не дает покоя», что существует такая «великая огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке».

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Владимир Путин Запад Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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