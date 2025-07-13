Путин вспомнил, как в 1990-х отказался общаться с делегацией США

Путин вспомнил, как в 90-х не стал общаться с делегацией США из-за пограничника

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

В 1990-е годы президент России Владимир Путин, работая в мэрии Санкт-Петербурга, решил не общаться с дипломатами из США из-за их грубого отношения к российскому пограничнику. Об этом президент рассказал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, потому что человек в погонах — когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству», — подчеркнул президент.

В 1990-е Путин занимал различные должности в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. В 1990–1991 годах он был советником председателя Ленинградского городского совета, а в 1991 году стал председателем комитета по внешним связям мэрии. С 1992 по 1994 год он занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, а с 1994 по 1996 год — первого заместителя председателя правительства города. В августе 1996 года, после поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга 3 июля 1996 года, Путин ушел в отставку и перешел на работу в Управление делами президента Российской Федерации.

Путин добавил, что в Петербурге не отказались принимать эту делегацию, «с ней отработали, как положено», но сам он с этими американскими дипломатами не общался.

По словам президента, западные страны после развала Советского Союза пытались под свои интересы перекроить Россию, которая, по их мнению, «не обладала такой потенциальной мощью». «Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», — отметил Путин, говоря о тогдашних настроениях Запада.

По его словам, в конце концов Москва поняла, что нужно защищать свои интересы. «Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — добавил российский лидер.