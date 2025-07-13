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Путин вспомнил, как в 1990-х отказался общаться с делегацией США

Путин вспомнил, как в 90-х не стал общаться с делегацией США из-за пограничника
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

В 1990-е годы президент России Владимир Путин, работая в мэрии Санкт-Петербурга, решил не общаться с дипломатами из США из-за их грубого отношения к российскому пограничнику. Об этом президент рассказал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, потому что человек в погонах — когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству», — подчеркнул президент.

В 1990-е Путин занимал различные должности в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. В 1990–1991 годах он был советником председателя Ленинградского городского совета, а в 1991 году стал председателем комитета по внешним связям мэрии. С 1992 по 1994 год он занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, а с 1994 по 1996 год — первого заместителя председателя правительства города.

В августе 1996 года, после поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга 3 июля 1996 года, Путин ушел в отставку и перешел на работу в Управление делами президента Российской Федерации.

Путин добавил, что в Петербурге не отказались принимать эту делегацию, «с ней отработали, как положено», но сам он с этими американскими дипломатами не общался.

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По словам президента, западные страны после развала Советского Союза пытались под свои интересы перекроить Россию, которая, по их мнению, «не обладала такой потенциальной мощью». «Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», — отметил Путин, говоря о тогдашних настроениях Запада.

По его словам, в конце концов Москва поняла, что нужно защищать свои интересы. «Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — добавил российский лидер.

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