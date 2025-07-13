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У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка

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Новости Москвы

У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка
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На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание строительной бытовки напротив Ярославского вокзала, сообщили РБК в МЧС. Там проводятся работы по ремонту фасада здания.

Никто не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС России.

В результате возгорания пострадали два человека, сообщили в депздраве Москвы. Им оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Реконструкцию Ярославского вокзала планируется начать после открытия Ленинградского, который ремонтируют с 2024 года, сообщали в мэрии Москвы. После открытия последнего для пассажиров станет доступен третий этаж здания, а зал ожидания украсят огромные мозаичные панно. Открытие Ленинградского вокзала запланировано на первый квартал 2026 года.

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