У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка

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На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание строительной бытовки напротив Ярославского вокзала, сообщили РБК в МЧС. Там проводятся работы по ремонту фасада здания.

Никто не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС России.

В результате возгорания пострадали два человека, сообщили в депздраве Москвы. Им оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского.

Реконструкцию Ярославского вокзала планируется начать после открытия Ленинградского, который ремонтируют с 2024 года, сообщали в мэрии Москвы. После открытия последнего для пассажиров станет доступен третий этаж здания, а зал ожидания украсят огромные мозаичные панно. Открытие Ленинградского вокзала запланировано на первый квартал 2026 года.